Massimiliano Gallo (Il Napolista): “Il comunicato della Federico II è diffamante”

Massimiliano Gallo, direttore de Il Napolista, interviene ai microfoni di Club Napoli All News in onda su Teleclubitalia canale 98 a proposito del caso Osimhen: “Quello di cui si parla dell’individuazione di una variante africana del virus, è successo a Napoli, al Pascale, ‘grazie’ ad Osimhen, il quale ha accelerato i processi per la conoscenza di questo nuova variante: non è un untore, anzi, ma, suo malgrado, ha dato un contributo positivo. La smentita della Federico II è diffamante nei nostri riguardi: che sia stata violata o meno la privacy, non è un affare che riguarda la Federico II. Personalmente, ritengo che questa sia una notizia di valenza pubblica, che riguarda un personaggio pubblico. La notizia è vera, e non può essere smentita. Sarebbe diverso se il giocatore non avesse piacere a far uscire il suo nome. Ma, magari, un domani potrebbe anche essere premiato dal Pascale visto che è stato vettore, ha fatto guadagnare tanto tempo a chi analizza il virus“.