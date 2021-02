LIVE EUROPA LEAGUE – Granada-Napoli, formazioni ufficiali

Premere f5 per gli aggiornamenti

I due capitani: per il Granada, il centrocampista Montoro, per il Napoli, casacca azzurra, Lorenzo Insigne

Granada (4-2-3-1) – Rui Silva; Folquier, Domingos Duarte, Vallejo, Neva, Herrera, Gonalons, Machis, Montoro (C), Kenedy, Molina A disp. Banacloche, Fabrega, Nehuen Perez, German, Brice, Antonio Puertas, Diaz Victor, Alberto Soro, Ruiz Sanchez All. Diego Martinez

Napoli (4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Fabian Ruiz, Lobotka, Politano, Elmas, Insigne (C), Osimhen A disp. Contini, Idasiak, Costanzo, Zedadka, Bakayoko, Zielinski, Labriola, D’Agostino, Cioffi All. Gattuso

Arbitro: Karasev; Ass1: Demesko; Ass2: Gavrillin; IV: Moskalev; VAR: Meskov; AVAR: Ivanov

19,41 – Il Napoli lascia l’albergo, direzione Granada, per la sfida delle ore 21,00 allo stadio “Los Carmenes”.

19,26 – Machis As (att. Granada): “Noi tra infortunati e positivi al Covid-19, non siamo messi bene, però stasera scenderemo in campo per ottenere il massimo. Contro il Napoli sfideremo una grande rivale e daremo il massimo per passare il turno. Mi auguro che gli azzurri non ci sottovalutino, ma anche noi non li prenderemo sotto gamba. Le loro assenze? Hanno comunque calciatori forti che ci possono creare problemi”.

18,40 – Il Napoli stasera affronterà il Granada, gara d’andata dei sedicesimi di Europa League, fischio d’inizio ore 21,00. Prime immagini dagli spogliatoi dello stadio “Los Carmenes” con la maglia che indosserà Lorenzo Insigne, attraverso il twitter di Tommaso Starace.

Questa sera allo stadio “Los Carmenes”, fischio d’inizio alle ore 21,00, i padroni di casa del Granada, affronteranno il Napoli per l’andata dei sedicesimi di Europa League. Per Martinez diverse assenze per infortunio, tra questi Neymar Lozano, Luis Suarez e Soldado. Per gli azzurri non sarà una sfida semplice, per i tanti infortuni, tra Covid-19 e infortuni, una decina in tutto, ma anche per il valore degli spagnoli. Conterà molto lo spirito di squadra visto contro la Juventus per ottenere un buon risultato in vista del ritorno tra una settimana. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

