La variante africana? Osimhen è concentrato solo sul Granada

Un Napoli in totale emergenza tra difesa e attacco, questa sera contro il Granada spazio al solo Osimhen nel ruolo di centravanti. Eppure la punta nigeriana nella giornata di ieri è stato coinvolto in una vicenda che riguardava la variante africana, colui che aveva contratto il virus Covid B 1.525, ma il policlinico Federico II e il Pascale hanno smentito che si trattasse dell’ex Lille. Il giocatore tra l’altro non ci pensa assolutamente è in Spagna ed è concentrato solo sulla gara di questa sera di Europa League. Ha voglia di ritrovare il gol e rendere felice Gattuso e i tifosi azzurri.

Fonte: Corriere dello Sport