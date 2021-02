Koulibaly e Ghoulam, segnali di una positività sempre più debole

In un periodo dove per Gattuso le notizie non sono buone, tra infortuni e casi Covid-19, su quest’ultimo argomento potrebbero esserci segnali incoraggianti. L’ultimo tampone effettuato a Koulibaly e Ghoulam, lunedì, erano risultati positivi, ma con una carica virale debole. Questo significa in gergo medico che il prossimo giro di tamponi, potrebbero risultare negativi e ritrovare quanto prima il campo. Per Gattuso sarebbe una notizia buona e riavere un paio di giocatori importanti per la difesa. Non ci resta che incrociare le dita.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno