Gennaro Gattuso: “Le assenze? Non siamo a Granada in vacanza. Felice che De Laurentiis sostenga la squadra”

Ieri in conferenza stampa, all’interno dello stadio “Los Carmenes“, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso presenta la sfida contro il Granada e non si abbatte nonostante le numerose assenze. “Non posso essere contento visto che ho tante assenze, ma non voglio alibi qui a Granada dove non siamo venuti in vacanza. Noi e la Juventus stiamo giocando più partite rispetto alle altre e ci si allena poco, questo alla lunga non è un vantaggio e gli infortuni sono all’ordine del giorno. I nostri avversari sono una spagnola atipica, appena recuperano palla verticalizzano velocemente, perciò non vanno sottovalutati. Sono convinto che non faremo questo errore e daremo il massimo come nella sfida contro la Juventus. De Laurentiis? Lui è il presidente, mette i soldi, compra i giocatori e paga gli stipendi. Ci sta che non si è d’accordo, come in tutte le cose, ma c’è il massimo rispetto. Sono contento che lui stia vicino alla squadra. Per noi Osimhen è importante, sta migliorando, ma non fa gli scatti con una certa continuità, perciò quando lo sarà, potrà esserci davvero utilissimo. Insigne? E’ qui con noi, sta bene, deciderò all’ultimo se schierarlo in campo dall’inizio”.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS