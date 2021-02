[Formazioni] Granada/Napoli: panchina per Gonalons. Ritorno a centrocampo per Fabian Ruiz

Questa sera allo stadio “Los Carmenes” fischio d’inizio ore 21,00, i padroni di casa del Granada affronteranno il Napoli per la gara d’andata dei sedicesimi di Europa League. Gli spagnoli dovranno fare a meno tra gli altri di Luis Suarez e Soldado in attacco, quindi tutto sulle spalla dell’esperto Molina. A centrocampo panchina per l’ex Roma Gonalons, occhio all’esterno Kenedy. In casa azzurra, tantissime le assenza, ma ritorno a centrocampo dell’iberico Fabian Ruiz con Lobotka ed Elmas nella linea mediana. In avanti spazio per obbligo di scelta ai vari Politano, Osimhen e Insigne. In panchina ben sei ragazzi della Primavera. Ci sono ben sei diffidati in casa Granada, tra questi Machis e il difensore German

Fonte: Corriere dello Sport