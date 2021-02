Europa League – Poker M.United e Tottenham, ko Bayer Leverkusen

Tantissimi gol nelle partite delle ore 19 dell’andata dei 16esimi di finale di Europa League. Tutto facile per Manchester United e Tottenham che stendono in trasferta Real Sociedad (4-0 Red Devils) Wolfsberger (4-1 Spurs) ed ipotecano gli Ottavi di finale. Cade il Bayer Leverkusen, sconfitto 4-3 a Berna con lo Young Boys. Successi anche per l’Olympiacos, che batte 4-2 il PSV Eindhoven, e la Dinamo Zagabria, che vince 3-2 a Krasnodar. Finiscono in pareggio Slavia Praga-Leicester (0-0) e Dinamo Kiev e Bruges (1-1)