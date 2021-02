Europa League – Pari Arsenal, colpo Ajax, bene Villareal

Ancora tanti gol anche nelle partite delle ore 21 sempre nell’andata dei 16esimi di finale di Europa League. Finisce 1-1 il big match tra Benfica e Arsenal, tutto è rimandato al ritorno. Colpo dell’Ajax, che espugna Lille per 2-1. Successi in trasferta per Villareal e Shakhtar Donetsk, che battono 2-0 rispettivamente il Salisburgo e il Maccabi Tel Aviv e mettono in cassaforte la qualificazione agli ottavi. Vittoria pesantissima dei Rangers Glasgow, che vince 4-3 in Belgio contro l’Antwerp. Spettacolare infine 3-3 tra Molde e Hoffenheim