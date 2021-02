Europa League – Milan beffa nel finale, Roma preziosa vittoria

Un pareggio e una vittoria per Milan e Roma nell’andata dei 16esimi di finale di Europa League. I rossoneri pareggiano 2-2 in Serbia contro la Stella Rossa di Belgrado. Vantaggio rossonero con autogol di Pankov, pareggio dei serbi con il rigore di Kanga, nuova rete del Milan con il rigore di Hernandez e nuovo pareggio di Pankov nel finale. Risultato comunque buono per la squadra di Pioli, che potrà contare su due risultati su tre per il ritorno. La Roma invece espugna Braga per 2-0 con un gol di Dzeko ad inizio match e Mayoral nella ripresa e mette in cassaforte la qualificazione agli Ottavi di finale