EUROPA LEAGUE – Granada-Napoli 2-0, i top e i flop della squadra azzurra

Dopo il successo contro la Juventus, il Napoli cercava contro il Granada altre conferme sul piano del carattere, nonostante le tante assenze. Gli spagnoli però partono bene e passano in vantaggio con Herrera, male Di Lorenzo in occasione della rete. Passano due minuti e arriva il raddoppio con Kenedy, ma la difesa si fa cogliere impreparata. La reazione però tarda ad arrivare e tiri in porta non arrivano. Nella ripresa gli azzurri provano ad attaccare ma manca la precisione con Zielinski in due circostanze. L’unico tiro in porta è con Osimhen, ma non arriva la rete della bandiera. Servirà un’impresa per ribaltare il 2-0 dell’andata ma soprattutto un altro Napoli tra una settimana. Ecco le pagelle dello stadio “Los Carmenes”.

Top

Fabian Ruiz 6 – In un centrocampo che ha fatto fatica, lo spagnolo almeno ha cercato qualche assist ai compagni e azioni personali. E’ chiaro che dall’ex Betis Siviglia ci si aspetta qualcosa in più, però ci prova.

Zielinski 6 – L’ingresso in campo del polacco regala un pizzico di vivacità in mezzo al campo. Suoi i tiri dal limite dell’area e da una mano a centrocampo

Flop

Di Lorenzo 5 – Il terzino ex Empoli aveva iniziato bene, con un salvataggio in area, ma poi è colpevole sul gol di Herrera. Non bene anche sulla ripartenza del Granada del 2-0. Ci prova nella ripresa a spingere in avanti, ma troppo poco.

Maksimovic 4 – La partita con la Juventus era un fuoco di paglia, stasera contro il Granada ha confermato purtroppo di essere davvero in un anno no. Si fa superare più volte in velocità e fa fatica in fase d’impostazione. Solo un salvataggio nel finale, ma davvero male.

Rrahamni 5 – Peccato che sul secondo gol si perde Kenedy, errore che però è di inesperienza. Per il resto cerca di rimediare, anzi nel secondo tempo sfiora la rete di testa. Deve fare gavetta in una stagione davvero non facile.

Lobotka 4 – Lo slovacco avrebbe dovuto dare geometrie in mezzo al campo, ma davvero male su tutta la linea. Non recupera, anzi sbaglia in fase d’impostazione e non migliora nella ripresa.

Politano 5 – L’esterno d’attacco ex Inter e Sassuolo, anche non per colpa sua, non riesce ad incidere. Purtroppo non riceve palloni giocabili e poi perde palla dove nasce la rete del raddoppio del Granada.

Oisimhen 5,5 – Il nigeriano nel primo tempo davvero poco da segnalare. Nella ripresa ci prova, anche se manca la lucidità. Suo il tiro in porta, ma ancora lontano parente prima dell’infortunio.

A cura di Alessandro Sacco