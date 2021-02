Elisa Bartoli (dif. Italia): “Dobbiamo battere Israele, ma senza ansia”

Mercoledì prossimo l’Italia femminile del c.t. Milena Bertolini affronterà Israele per l’ultima gara di qualificazione. Le azzurre cercano di staccare il pass da migliore seconda in vista dell’Europeo 2022 in Inghilterra. Ai microfoni della Figc le parole del difensore Elisa Bartoli. “Sarà sicuramente una partita difficile, in cui abbiamo a disposizione un solo risultato. Ma dobbiamo essere tranquille e serene, vivercela con divertimento e spensieratezza per dare il massimo. Dover vincere può mettere un po’ d’ansia addosso, ma dobbiamo restare calme, non innervosirci perché altrimenti la situazione si fa più difficile. – continua Bartoli tornando anche alla gara d’andata quando il suo gol fu decisivo – Loro sono una squadra aggressiva e cattiva, dobbiamo trovare il nostro equilibrio, pressarle forte e giocare come sappiamo per portare a casa la partita. Mi piacerebbe segnare anche al ritorno, ma non mi interessa chi segna perché vogliamo solo portare a casa la vittoria”.

Fonte: figc.it