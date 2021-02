Di Fusco: “Meret meno bravo di Ospina coi piedi, ma ha più qualità”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex calciatore del Napoli: “Europa League appuntamento importante? Concordo! Il Granada non è una squadra non accessibile. Possiamo mettere in campo una squadra competitiva, anche se siamo in emergenza. Il Granada è una squadra che segna, ma che incassa. Forse quest’anno con gli infortuni siamo stati una delle squadre più penalizzate, ma il Napoli deve puntare sull’Europa League, considerando anche l’avversario. Meret? Io ho già espresso il parere su Meret. Lo sappiamo benissimo che è un ottimo portiere. La sua crescita è stata rallentata. Anche se Ospina è un ottimo portiere, che però tra due anni fa sarà questo. Meret se avesse giocato da titolare sarebbe più bravo. Il portiere è pronto sempre. Ha dimostrato ancora una volta di esserci. Non mi piace la gestione dell’alternanza nella stessa competizione. Trovami una squadra in Europa che gestisce il portiere in questo modo? Non c’è. È una scelta dell’allenatore o della società e, però, va rispettata. Io ho sempre sostenuto che Meret è meno bravo di Ospina con i piedi, non scarso. Se poi vediamo questo guadagno che abbiamo avuto con la costruzione da dietro, mi costa dirlo ma non abbiamo una difesa che ti permette di uscire palla al piede. Ospina da un punto di vista tecnica non è bravo come Meret. Ospina è un ottimo portiere come tanti. Credo che i pregi che abbia Meret siano superiori a quelli di Ospina. Ospina spesso e volentieri confonde la respinta con la deviazione. Tra la respinta e la deviazione c’è una differenza enorme. Sul tiro potente centrale vedete come Ospina la respinga centralmente e lateralmente Meret. Va detto, però, che Ospina ci ha salvato in tante partite. Scuola di portieri italiana la migliore? Purtroppo ce ne siamo un po’ dimenticati. Ci siamo abituati alla scuola straniera e se andate ad analizzare sono