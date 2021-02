Chiariello: “Il problema del Napoli non sono le tante assenze, ma è un altro”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Tutti in Europa, programma in onda sulla emittente Canale 21 soffermandosi, tra le altre cose, su quanto è accaduto nel corso della partita tra il Granada e il Napoli:“Si dice che il Napoli abbia perso per le tante assenze, perché mancavano tanti calciatori indispensabili per questa squadra. La verità, a mio avviso, è un’altra. Il Napoli ha un grosso problema ed è il copione. Manca una idea di gioco, questo è il problema. Matteo Politano? L’ex calciatore di Inter e Sassuolo si è fatto male così come ha dichiarato lo stesso Gennaro Gattuso in conferenza stampa. Altrimenti la scelta del coach calabrese di lasciarlo fuori non era comprensibile. Io penso che occorra fare delle riflessioni anche sulla preparazione. Troppi infortuni, qualcosa non torna”,