Cappella, giornalista: “Infortuni? Tante squadre li hanno come il Napoli”

Su Radio Marte, è intervenuto Fabrizio Cappella, giornalista, ecco le sue parole:

“Il pensiero va a tutte le partite perché il cammino del Napoli in Europa League può essere davvero lungo, bisogna essere fortunati nel sorteggio. La competizione può dare soddisfazioni. Infortuni? Ci sono tante squadre che vivono la stessa situazione del Napoli, come anche il Granada. Spesso abbiamo visto una mancanza di senso di appartenenza, sul fatto di dover essere al 100% in quel momento per quella maglia che si indossa. La speranza è che si sia arrivati anche a questo. I 5′ finali di Lozano sono fisici ma partono dalla testa. Risparmiare Insigne? Dipende sempre dal tipo di obiettivo che ti vuoi porre. Chiaramente è difficile decidere”.