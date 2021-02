Ultime Castel Volturno – Il Napoli si prepara per Granada tra torello e tiri in porta

Il Napoli ha da poco terminato l’allenamento al Centro Sportivo di Castel Volturno, in vista della sfida di domani alle ore 21,00 allo stadio “Los Carmenes” contro il Granada. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 con la fase di riscaldamento e torello. A seguire lavoro personalizzato alla velocità, esercitazione tattica prima per reparti e poi di gruppo. Chiusura con esercitazioni per tiri in porta.

Fonte: sscnapoli.it