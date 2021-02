UFFICIALE – Niente Youth League, causa Covid-19 e organizzazione

Il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso oggi di cancellare l’edizione 2020/21 della UEFA Youth League a causa della pandemia di Covid-19 e dei suoi effetti sullo svolgimento delle competizioni.

L’anno scorso il comitato aveva inizialmente deciso di modificare il formato della competizione e di ritardarne l’inizio, ma da allora le varie misure imposte dalle autorità sanitarie di tutta Europa hanno continuato ad evolversi. Le restrizioni agli spostamenti che colpiscono i club partecipanti creano grandi difficoltà per l’organizzazione delle partite e due di loro si sono già ritirati dalla competizione.

Il Comitato Esecutivo UEFA ha sottolineato che non c’è la possibilità di posticipare ulteriormente l’inizio della competizione e che la salute e la sicurezza dei giovani calciatori debbano avere la massima priorità.

Purtroppo, allo stato attuale, non sussistono le condizioni per far riprendere questa competizione internazionale giovanile. Sono state consultate sia la Commissione Competizioni per Club UEFA che l’Associazione Club Europei ed entrambe hanno condiviso l’idea di cancellare in via eccezionale l’edizione di questa stagione della UEFA Youth League.

Fonte: uefa.com