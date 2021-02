Trentalange, pres. AIA: “Non scarto l’idea di far parlare gli arbitri a fine gara”

Il nuovo presidente dell’ AIA, Associazione Italiana Arbitri, è Alfredo Trentalange, che nelle recenti elezioni ha battuto Nicchi. Ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero. Il nuovo numero uno AIA si è detto non contrario all’ ipotesi che i direttori di gara parlino al termine delle partite. “Dobbiamo rivolgerci ai giovani per ritrovare la vocazione. Per farlo dobbiamo capirli e per farci indicare la via dovremo scendere sul loro terreno, quello del comunicare. Interviste arbitri a fine partita? Perché no. Rispettando il lavoro del Giudice Sportivo, che è primario, spiegare alcune decisioni aiuterebbe e ad apprendere meglio il regolamento.

Movimento femminile? Dobbiamo recuperare terreno in questo settore rispetto agli altri paesi europei. Avere arbitri donne in Serie A non deve essere un’eccezione, ma una normalità perché hanno una marcia in più rispetto a tanti uomini”.