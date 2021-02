Savini:“Spesso le tante assenze ricompattano il gruppo”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Mirko Savini, ex difensore del Napoli. “Quella di domani in Spagna sarà una gara importante – ha detto Savini a Radio Crc – peccato che il Napoli abbia così tanti assenti. Però, paradossalmente, a volte tutte queste defezioni possono ricompattare il gruppo ancora di più. Spero che succeda anche al Napoli”. Anche perché “L’Europa League è una competizione da tenere in grande considerazione – ha detto Savini a Radio Crc – ci sono squadre importanti come Tottenham, United, Arsenal e Ajax. Spesso le italiane la snobbano, perché non è agevole giocare di giovedì sera. Però penso che il Napoli abbia le carte in regola per andare avanti il più possibile”. Anche Savini, come altri, ha sottolineato il lavoro di Gattuso. “La sua mano si vede – ha detto – d’altra parte è lì da un anno e mezzo. Anche a me piace il 4-2-3-1, mi auguro che possa dare altre soddisfazioni al Napoli per l’accesso alla Champions. Per quanto riguarda lo scudetto, credo che adesso sia l’Inter la squadra da battere”.