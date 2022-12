RADIO MARTE – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Da Idasiak a Cioffi, ecco i sei azzurrini convocati da Gattuso”

Nel corso di Radio Marte, durante il programma “Si Gonfia la Rete”, condotto da Raffaele Auriemma e Andrea Falco, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Vista la piena emergenza che il Napoli avrà per la sfida di domani sera contro il Granada, mister Gattuso ha convocato ben sei ragazzi della Primavera. Zedadka e Labriola hanno già giocato gare nel calcio professionistico. Idasiak? Quest’anno con la maglia azzurra ha già parato due rigori contro Cosenza e Virtus Entella portando in dote 4 punti alla squadra. Davide Costanzo ha una storia curiosa, è nato a Frattamaggiore, stesso paese di Insigne e anche lui come il capitano abita a via Rossini. Su Cioffi invece ha già giocato nei minuti finali contro la Fiorentina in serie A. La novità è Giuseppe D’Agostino che ha ampi margini di crescita per il futuro. Di questi ragazzi chi potrebbe giocare dal primo minuto? Secondo me Zedadka, terzino sinistro, avendo anche giocato da professionista 5 gare con la Cavese, prima alternativa di Mario Rui e tra l’altro franco-algerino come Ghoulam, suo idolo”.

