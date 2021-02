Questione tamponi: la Lazio rischia penalizzazioni e 3-0 a tavolino!

E’ ancora caos tamponi in casa Lazio. La Procura federale procede all’immediato deferimento del presidente e dei medici Pulcini e Rodia (rischiano anche a livello penale) per violazione dei protocolli sanitari Figc anti-Covid. Il procuratore Chiné entro un mese vuole portare a termine questo processo sportivo. Il rischio è davvero grosso: possibili 4 punti di penalizzazione, In ogni caso, ci saranno tre gradi per ottenere l’eventuale proscioglimento

Sotto la lente dell’accusa non ci sono solo le mancate comunicazioni scritte delle positività post test Uefa (compreso Luis Alberto) alle Asl, ma anche l’allenamento pre-Zenit effettuato a Formello da Immobile, Strakosha e Leiva, sui quali era già arrivata la comunicazione dei tamponi positivi dalla Synlab, le mancate comunicazioni anche prima della gara vinta col Torino, pronto a costituirsi parte civile in giudizio per ottenere il ribaltamento del match (deciso anche da Immobile in campo) col 3-0 a tavolino. Più difficile per la Juve fare lo stesso con l’1-1 dell’Olimpico, con il solo Djavan Anderson, positivo convocato ma non schierato.