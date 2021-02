PRIMAVERA 1 – In attesa dei grandi, l’Inter di Madonna vince il derby contro il Milan

Domenica alle ore 15,00 allo stadio “Giuseppe Meazza” si giocherà il derby tra il Milan e l’Inter, valevole per il vertice, ma oggi si è giocato in anticipo la sfida del campionato Primavera. Successo dei nerazzurri di Madonna per 0-3, decisiva la doppietta dell’uriguaiano Striano. Per il resto due pareggi spettacolari tra Fiorentina-Atalanta (3-3) e Cagliari-Roma (2-2). Infine colpo esterno del Torino sul campo del Genoa.

Fiorentina-Atalanta 3-3

Cagliari-Roma 2-2

Genoa-Torino 0-1

Milan-Inter 0-3

A cura di Alessandro Sacco