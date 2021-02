Premier League – Affondo Manchester City, pari Burnley

Continua ad essere implacabile il Manchester City. I Citizens vincono anche in casa dell’Everton per 3-1 nel recupero della 16a giornata di Premier League e allungano in testa alla classifica a più 10 punti sullo United. Al gol di Foden risponde Richarlison ma la squadra di Guardiola dilaga con le reti Mahrez e Bernardo Silva, dando forse uno strappo decisivo per le sorti del campionato. Finisce 1-1 invece l’altro recupero, quello della 17a giornata, tra Burnley e Fulham. Al gol ospite di Ola Aina risponde il pari di Barnes. Con questo risultato i Cottagers restano al terzultimo posto a -6 punti dalla zona salvezza