Paolo De Paola: “Il Napoli ha scucito lo scudetto dalle maglie della Juve”

Ad ‘Arena Maradona’, Paolo De Paola, ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport:

“Credo che il Napoli abbia materialmente scucito lo scudetto dalle maglie della Juventus. I punti di distacco dalla vetta, per quanto riguarda la Juve, non sono tanti. Ma stiamo entrando nella parte calda della stagione. Da adesso in poi ogni punto perso potrebbe essere decisivo. Gattuso? Sono un estimatore di Gattuso. Per questo motivo, gli consiglio di vivere il calcio senza trovare nemici. Se proprio non può farne a meno, li cerchi all’interno del Napoli. E’ stato De Laurentiis a mettere in dubbio il lavoro di Gattuso. Non altri. Pirlo? Cambia spesso. E non sempre indovina le scelte. La Juventus ha parecchi punti in meno rispetto all’anno scorso. Questo non depone a suo favore. Coppe europee ? Il Napoli può andare avanti in Europa League. A patto che giochi sempre come ha fatto contro la Juve”.

Fonte: Radio Crc