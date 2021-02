Nuova tegola Napoli e siamo a nove: «distrazione parcellare del retto femorale destro» per Petagna

Non bastavano le brutte notizie della giornata di lunedì. E allora ieri, nel primo pomeriggio, è arrivata l’ennesima tegola per Gattuso e per il suo Napoli che oggi partirà per la Spagna e domani affronterà il Granada per l’andata dei sedicesimi di Europa Leaguge. L’ennesimo infortunato della lunga lista (adesso siamo a 9) è Andrea Petagna. L’attaccante ha svolto ieri lavoro personalizzato in palestra e terapie perché gli accertamenti effettuati ieri mattina hanno evidenziato una «distrazione parcellare del retto femorale destro», in una parola: stiramento. L’attaccante aveva dovuto fare gli straordinari nell’ultimo periodo per sopperire alle assenze di Osimhen e Mertens. B. Majorano (Il Mattino)