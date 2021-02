Normanno, medico Pascale: “Osimhen-Variante inglese? Nulla è certo”

Nicola Normanno, medico Ospedale Pascale, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Non so se è stato Osimhen a portare questa variante in Italia. Il prof Portella ci ha sottoposto questo caso particolare, un soggetto che oltre all’Africa aveva viaggiato anche in Europa. È la prima volta che viene riscontrata in Italia. Variante inglese presenta maggiore capacità di diffusione. Se è più aggressiva o più letale non lo sappiamo ancora, non ci sono dati abbastanza certi per dirlo”