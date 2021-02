Napoli e Granada come Atene e Sparta: nessuno ride

Se Atene piange, Sparta non ride. Ovvero, se Gennaro Gattuso piange, Diego Martinez di certo non ride. I l Granada che domani affronterà gli azzurri lo farà senza Roberto Soldado e Luis Suarez. Martinez, atteso oggi in conferenza alle 12.30 per presentare la sfida agli azzurri, proverà a recuperare insieme con lo staff medico almeno German e Montoro per poter rinforzare così difesa e centrocampo. Il conto degli assenti, però, sale con le indisponibilità di Quini e Neyder in difesa (infortunio di lunga data), e soprattutto con quella di Luis Milla, altro