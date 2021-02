Mertens tornerà in città nel week-end, Gattuso attende i suoi gol

In questo periodo dove le notizie per Gattuso non sono affatto positive, nei prossimi giorni potrebbe esserci una che gli potrebbe far strappare un sorriso. Dries Mertens dovrebbe ritornare in città nel fine settimana, dopo i vari controlli alla caviglia. Lo staff medico del Napoli avrebbe voluto curarlo in città, ma è stato il belga a prendere la decisione di andare ad Anversa per nuovi accertamenti. L’acutizzarsi del dolore fu contro la Juventus in Supercoppa italiana, quando McKennie lo colpì sulla caviglia e poi peggiorò nel corso delle gare contro Verona e Spezia in Coppa Italia. Adesso si attenderà il suo rientro, prima i tamponi e poi se l’esito dovesse essere negativo, si valuterà il da farsi. Gattuso naturalmente incrocerà le dita.

Fonte: Corriere dello Sport