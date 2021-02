Leandro Rinaudo, Ex Azzurro: “Il gruppo è con Gattuso”

In “Arena Maradona”, Leandro Rinaudo, ex difensore del Napoli.

“La vittoria contro la Juve, ha permesso al Napoli di mettersi alle spalle un momento no. Parliamoci chiaro. Un conto è battere la Juve. Un conto è vincere contro il Cagliari. Successi come quello di sabato, ti permettono di lavorare meglio. Gattuso? Si vede che la squadra è compatta. Al servizio del proprio allenatore. Inoltre, mi sembra che la stagione del Napoli sia in linea con i programmi. Il vero obiettivo del Napoli è la Champions. E pare che gli azzurri siano in piena corsa per centrarlo. Sono impressionato dalla crescita di Rrahmani. Ma quando tornerà a disposizione Manolas, sarà ancora il greco il partner ideale di Koulibaly”.

Fonte: Radio Crc