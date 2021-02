Laudisa: “Gattuso-Napoli, partita ancora aperta”

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport. “Penso che quella relativa alla conferma di Gattuso sia ancora una partita aperta – ha detto Laudisa a Radio Crc – ovviamente tutto dipenderà dai risultati. Però, nel caso il Napoli si comportasse bene nel prosieguo della stagione, non sarebbe esclusa una conferma di Gattuso anche per l’anno prossimo”. Secondo Laudisa “I destini di Gattuso e Giuntoli non sono legati tra loro. Quella relativa al ds è una situazione diversa. Ricordiamo che Giuntoli lavora anche come supervisore delle scelte del Bari, dove la famiglia De Laurentiis sta incontrando qualche difficoltà di troppo. Tornando a Giuntoli, per il ds andranno fatti ragionamenti molto più ampi”. Rinviati anche quelli relativi a Fabian Ruiz. “La sua cessione dipenderà dalle offerte che arriveranno in estate – ha detto Laudisa a Radio Crc – Fabian Ruiz è sempre stato un giocatore molto apprezzato. Ma il Covid ha cambiato gli scenari e il Napoli non ha bisogno di vendere per fare cassa”.