La Federico II categorica: variante non introdotta da Osimhen

“Non è stato Osimhen ad introdurre la variante africana del virus a Napoli”. In sostanza è quanto afferma la Federico II. L’azienda ospedaliera universitaria “smentisce categoricamente la notizia circolata su alcune testate giornalistiche che sia il calciatore del Napoli Victor Osimhen il professionista proveniente dall’Africa che avrebbe consentito di isolare la variante Covid B.1.525“. Si precisa, inoltre, che “non si tratta di nessun altro calciatore del Napoli”. “Si sottolinea che tutti i dati sanitari – scrive l’azienda in una nota – sono sempre rigorosamente trattati nel pieno rispetto della tutela della privacy“. L’azienda ospedaliera universitaria Federico II “stigmatizza il comportamento di alcune testate giornalistiche che diffondono notizie prive di alcun fondamento lesive della professionalita’ dell’azienda”. Lo rivela l’ANSA, dopo che lo stesso Napoli aveva chiarito in precedenza di non esserne a conoscenza.