Il recupero di Demme, una luce di speranza per Gattuso

Per il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, avere notizie rassicuranti sarebbe manna dal cielo, tra infortuni e Covid-19, il tutto sono nove i calciatori fermi ai box. Ieri si è aggiunto Andrea Petagna, dove probabilmente sarà fermo una decina di giorni. Una luce di speranza, in attesa che i tamponi si negativizzano per Koulibaly e Ghoulam, potrebbe arrivare per Demme. Il centrocampista tedesco sarebbe pronto per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Il condizionale di questi tempi è d’obbligo, ma sarebbe una luce di speranza per Gattuso e l’intero ambiente partenopeo.

Fonte: Corriere dello Sport