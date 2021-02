Iezzo, ex portiere Napoli: “Napoli? In zona Champions ci arrivano di sicuro”

Gennaro Iezzo, ex portiere, fra le tante, del Napoli, è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Ho fatto il corso da allenatore a Coverciano con lui, e sono testimone della sua crescita. Dove arriverà il Napoli? Con la rosa al completo può fare qualsiasi cosa. Tutte le big stanno facendo risultati altalenanti. Gli azzurri, nonostante le 7 sconfitte, sono ancora in corsa per tutto. In zona Champions ci arriveranno di sicuro, poi vedremo se col recupero di qualche uomo si potrà inserire nella lotta per lo Scudetto. Osimhen? Non sta attraversando un ottimo periodo, causa infortuni e Covid. La scoperta della variante che sembra sia stata portata in Italia proprio dal nigeriano, speriamo possa servire a studiare ancora meglio il virus, per poterne trovare una cura definitiva”.