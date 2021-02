Gennaro Gattuso a Sky: “Obiettivi? Tornare in Champions League. Il Granada è una spagnola atipica”

Il Napoli è arrivato a Granada, dove domani affronterà la squadra spagnola, alle ore 21,00, allo stadio “Los Carmenes”. Ai microfoni di Sky le parole del mister degli azzurri Gennaro Gattuso. “Il successo contro la Juventus? Sofferta ma meritata per come ci siamo messi in campo. Purtroppo abbiamo altri infortuni con Lozano e Petagna, però non siamo venuti in vacanza e non sottovalutare l’avversario. Il Granada quando ti vede in difficoltà ti aggredisce, ma sono certo che non li prenderemo sotto gamba. In questo momento non posso essere sereno, purtroppo siamo in piena emergenza, però devo trasmettere serenità al gruppo che è qui in Spagna. Noi e la Juventus stiamo giocando molte gare e inevitabilmente, come nel nostro caso, non è semplice. L’obiettivo della stagione? Il ritorno in Champions come ci ha chiesto il club, in Europa sappiamo che ci sono diverse variabili e dovremo comunque dosare al meglio le energie. Giocare con le squadre spagnole non è mai semplice, il Granada è una squadra atipica rispetto alla Real Sociedad, appena prendono palla ripartono in contropiede, perciò loro fanno robe vicino al calcio iberico e il nostro. Su Osimhen dico che migliora la condizione fisica e correre tra i 33/34 chilometri all’ora, ma ora ci sta che non è al top, tra infortuni e Covid-19. Insigne? Era uscito per stanchezza è a disposizione per giocare contro il Granada e non è vero che ha problemi muscolari. Domani prenderò una decisione sul suo impiego”.

La Redazione