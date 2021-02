Francia – L’OM, dopo Milik, ha adocchiato un terzino azzurro

Guarda ancora in casa Napoli, il Marsiglia. Infatti, dopo l’acquisto di Arek Milik, l’OM ha in mente ancora qualcosa per giugno. Il club francese valuta profili di giocatori in scadenza di contratto. In azzurro ve ne sono diversi, ma all’ Olympique occorre un terzino. Elsed Hysaj nella fattispecie. E’ quanto afferma Le10Sport. Pablo Longoria, Chief Football Officer dell’OM, avrebbe individuato nell’ albanese in scadenza con il Napoli il profilo che farebbe al caso suo. Il procuratore di Hysaj, ha ribadito con chiarezza, qualche giorno fa, che non ci sarà rinnovo con il club partenopeo. Terreno libero dunque per il Marsiglia che potrebbe adottare una strategia simile a quella che ha portato Milik in Francia.