Il Granada proseguirà la preparazione in vista della sfida di domani sera alle ore 21,00 contro il Napoli per la gara d’andata dei sedicesimi di Europa League. Il tecnico degli spagnoli Diego Martinez questa mattina parlerà in conferenza stampa, all’interno dello stadio “Los Carmenes” insieme ad Angel Montoro, alle ore 12,30 per presentare la sfida contro gli azzurri.

La Redazione