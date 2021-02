Euro avversario Napoli – Il tecnico del Granada Martinez si affiderà all’esperto Molina

Se il Napoli si presenterà in Spagna contro il Granada con una squadra con tante assenze, neanche per la squadra iberica le notizie sono buone. In attacco soprattutto le assenze saranno pesanti, certo Luis Suarez, mentre si riducono al lumicino le possibilità di vedere in campo anche Roberto Soldado. Al loro posto l’allenatore degli iberici si affiderà all’esperto Molina che già in questa competizione ha segnato due reti: contro la Dinamo Tbilisi e contro il Psv Eindoven. Giocatore tecnicamente valido e soprattutto di esperienza internazionale. Probabilmente out anche altri 4 calciatori, insomma non certo il modo migliore per affrontare il Napoli domani sera, ma si fa di necessità virtù.

Fonte: CdS