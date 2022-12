ESCLUSIVA – Azzurra Massa (att. Pomigliano femm.): “Non siamo più una sorpresa. La Roma? Sarà una sfida da non sottovalutare”

In questo momento fermo il campionato di serie B femminile, anche se si stanno recuperando le gare rinviate causa Covid-19. In testa c’è il Pomigliano di mister Esposito e delle tante napoletane in rosa. Tra queste anche il neo acquisto in attacco Azzurra Massa intervistata da ilnapolionline.com

Factory della Comunicazione

La prossima settimana l’Italia si giocherà la qualificazione contro Israele per essere la migliore seconda. Cosa ti senti di dire alle azzurre? “Io auguro all’Italia di conquistare l’obiettivo, perché sarebbe per il movimento un altro passo importante per la crescita. Anche un motivo d’ orgoglio da italiana, visto che dopo un mondiale, partecipare ad un Europeo darebbe lustro al calcio femminile nel nostro paese. Io perciò farò il tifo per le azzurre e che possano davvero centrare l’obiettivo”.

Secondo te quanto potrà dare a livello di carisma e non solo Sara Gama all’intero movimento femminile? “Chi conosce Sara Gama, sa bene che oltre ad essere una calciatrice forte, ha anche un forte carisma. Il calcio femminile in generale è in crescita, basta vedere le tante società maschili che sono entrate nel nostro mondo e c’è stata anche una crescita nel settore giovanile. Basta vedere anche il livello di competitività di tutte le squadre. Il Pomigliano Primavera domenica ha vinto contro la Fiorentina, con i gol di Miroballo e D’Avino, entrambe si allenano con la prima squadra, un ottimo lavoro in generale delle società. Siamo ancora indietro rispetto alle altre nazioni, però la strada è quella giusta. E’ un vantaggio che ci siano tante calciatrici di livello a dare l’esempio a noi giovani e quando le affrontammo in Coppa Italia e fu un’emozione vederle dal vivo”.

Ti vorrei chiedere quanto è stato importante per te nei mesi scorsi l’esperienza al Perugia? “Era per me la prima volta che ho giocato fuori dalla Campania, perciò era un’esperienza diversa. Sicuramente devo molto al Perugia, perché ho appreso davvero tanto, anche se sono stata in Umbria per pochi mesi. C’è stata la giusta conoscenza ed ora sono tornata in Campania per dare il mio contributo al Pomigliano. In passato mi è mancata la continuità di rendimento e mi auguro di poter fare questo passo in avanti qui con la compagina campana”.

Chi vede le partite del Pomigliano, nota di una squadra che non molla mai fino alla fine delle gare. Cosa ne pensi in merito? “Nelle ultime due partite, contro Vicenza e Cesena, sono state prestazioni diverse. Contro le biancorosse avremmo meritato i tre punti, ma gli episodi non sono stati a nostro favore. Invece per quanto riguarda la sfida contro le romagnole, non è stata una gara brillante sul piano tecnico, ma abbiamo portato a casa il bottino pieno. Rispetto ai mesi scorsi, ora non siamo più una sorpresa e cercheranno sempre di metterci in difficoltà. Noi dovremo farci trovare pronte e restare sul pezzo da qui a fine stagione”.

Lo scorso fine settimana Lazio e Ravenna hanno pareggiato nelle gare di recupero. E’ un segnale che nessuna partita è scontata. “Hai ragione, mai come quest’anno le partite sono molto incerte e fare pronostici è difficile. I pareggi di Lazio e Ravenna, ma anche le prestazioni delle squadre ultime in classifica dimostra che bisogna giocarsela sempre al massimo e mai sottovalutare le partite. Siamo prime in classifica ma dovremo sempre scendere in campo dando il 100%”.

Infine prossimo match sarà in casa contro la Roma femminile. Quali le insidie principali contro le giallorosse? “Di recente la Roma femminile ha pareggiato, sfiorando il successo contro la Riozzese Como, perciò è una squadra che va presa con le molle. Noi non dovremo scendere in campo prendendo alla leggera la partita, ora tutte ci aspetteranno al varco, per ottenere un buon risultato. Io sono certa che affronteremo la sfida tra le mura amiche al massimo per conquistare i tre punti”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®