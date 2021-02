Diritti televisivi – Il Napoli e altri sei club: «Votiamo subito»

Sette società (Juventus, Napoli, Inter, Lazio, Atalanta, Verona, Fiorentina) hanno scritto una lettera al presidente della Lega serie A, Paolo Dal Pino, chiedendogli di votare oggi, «senza indugio», per l’assegnazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A per il prossimo triennio 2021-2024. Nella lettera i club firmatari sostengono che «l’esito ormai acclarato delle trattative con le aziende private che hanno risposto al bando consente di assumere una decisione proficua per il futuro del nostro campionato e rappresenta un successo commerciale rilevante. Le ampie spiegazioni fornite da Dazn e Sky hanno a nostro avviso consentito di fugare ogni dubbio». Tra i presidenti contrari il patron della Sampdoria,Massimo Ferrero: «L’assemblea va rinviata. Non si può decidere su un tema come i diritti tv al telefono, in video chiamata». Dazn punta a trasmettere 7 partite su 10 nel prossimo triennio ma Sky è pronta a formalizzare l’offerta da 505 milioni. Fonte: Il Mattino