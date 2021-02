DIFESA – Uomini contati per mister Gattuso per il match contro il Granada

Per domani sera contro il Granada, allo stadio “Los Carmenes”, fischio d’inizio ore 21,00, il Napoli si presenterà con la difesa ridotta all’osso. In difesa e in attacco soprattutto, mentre a centrocampo ampia possibilità di scelta. Per il reparto arretrato saranno assenti Koulibaly e Ghoulam per Covid-19, mentre per infortunio Ospina, Hysaj e Manolas. In porta quindi spazio per Meret, a destra Di Lorenzo, a sinistra Mario Rui, bene contro la Juventus e al centro Maksimovic e Rrahmani. Verranno convocati probabilmente i giovani Idasiak, Costanzo, Zedadka e probabilmente anche il classe 2004 Marchisano. Si attenderà in mattinata la lista dei convocati.

Fonte: CdS