Cosimo Sibilia, vice-Presidente FIGC: “Concorrerò per la presidenza FIGC”

Su Radio Marte, è intervenuto Cosimo Sibilia, vice-Presidente vicario FIGC e Presidente LND, ecco le sue parole: “Io concorrerò come candidato per la presidenza FIGC, ci confronteremo sul futuro del calcio e alla fine i delegati sceglieranno per il prossimo quadriennio. Gravina? C’era un accordo che prevedeva la chiusura del commissariamento da parte del CONI. Quando sono stato candidato, nelle tre votazioni ero avanti negli scrutini, proprio per evitare che si potesse prolungare tutto, responsabilmente ho fatto un passo indietro. Tutto questo è stato ratificato e garantito dalla firma di Giancarlo Abete, ex presidente federale. Penso che quando c’è da discutere o si vuole modificare qualcosa ci si possa sedere a un tavolo e discutere di modifiche ma non imporre determinate decisioni. Io rappresento la componente di maggioranza relativa cioè quella dei Dilettanti, ho voluto dunque rimarcare coerenza e linearità nei comportamenti.