Con Petagna out, per Gattuso solo scelte obbligate

Niente. L’infermeria azzurra non vuole saperne di svuotarsi. Dopo Lozano ed il lungodegente Mertens (solo per quanto riguarda l’attacco), anche Petagna. L’ex Spal non sarebbe partito titolare a Granada, ma sarebbe stato un ottimo cambio da utilizzare a gara in corso, magari per far rifiatare Osimhen. Gli azzurri hanno realmente 3 attaccanti a disposizione: Osimhen, appunto, Insigne (non proprio al massimo) e Politano. Petagna sarà out almeno per le prossime 3 o 4 partite, ovvero le due con il Granada, quella di campionato domenica a Bergamo contro l’Atalanta e quella della prossima settimana contro il Benevento. Ricordando tutti gli altri infortunati (da Ospina a Koulibaly, Demme, Manolas e Lozano), si può ben dire che il Napoli si presenterà in Spagna con le scelte obbligate. I quattro insostituibili in difesa (Mario Rui, Rrahmani, Maksimovic e Di Lorenzo), i tre attaccanti (Insigne, Osimhen e Politano) e appena qualche pedina in più a centrocampo dove proprio alla vigilia della gara contro la Juventus Gattuso è riuscito a recuperare Fabian Ruiz. A disposizione anche Elmas, Lobotka e Bakayoko. Fine. Per questo, a dar respiro ai “grandi”, a Granada dovrà pensarci il settore giovanile: Cioffi (che ha già esordito in campionato contro la Fiorentina), Zedadka e Costanzo.

B. Majorano (Il Mattino)