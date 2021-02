Tonfo Juventus. I bianconeri perdono 2-1 in Portogallo contro il Porto nell’andata degli Ottavi di finale di Champions League. Decisive le reti di Taremi e Marega, complici due errori clamorosi della difesa della Juve, che però accorcia nel finale con Chiesa e lascia tutto in discussione per la gara di ritorno. Alla squadra di Pirlo basterà vincere con un gol per andare ai Quarti di finale