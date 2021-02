Calcio in Tv – Assemblea di Lega senza quorum, Sky costretta a pagare

La cosa era nell’ aria, ma attraverso Calcio e Finanza è stata confermata. L’assemblea della Lega Serie A per l’assegnazione dei diritti tv non si è tenuta per mancanza di quorum. “Le nove società assenti sono Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino”. Intanto, si legge ancora sullo stesso giornale, il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso Sky e ordinato l’esecuzione del decreto ingiuntivo che conferma che l’emittente deve pagare alla Lega Serie A l’ultima rata da 131 milioni di euro relativa ai diritti tv della stagione 2019/20. “L’emittente non aveva infatti pagato la cifra richiesta, chiedendo uno sconto alla luce della rimodulazione del calendario in seguito all’emergenza coronavirus. Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso di Sky, confermando quindi che dovrà versare 131 milioni alla Lega Serie A”.