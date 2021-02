Bundes, Liga, poi Premier: il calcio europeo è infortunato

La nazione maggiormente danneggiata da questo momento di difficoltà a livello fisico è senza alcun dubbio la Germania. In Bundesliga, infatti, i giocatori infortunati sono addirittura 67. Dal Bayern Monaco in giù, tutti sono stati colpiti dalla pandemia, ma è chiaro che il problema principale non è solo quello del Covid, ma quello dei tanti (troppi) infortuni a livello muscolare. Tra campionato e coppe, si viaggia sulla media di oltre 2 partite a settimana. Dopo la Bundesliga, il campionato più colpito dagli infortuni in questo momento è La Liga spagnola. I numero di indisponibili è arrivato a 63. Nettamente più basso rispetto a Germania e Spagna, il numero di infortunati in Inghilterra. La Premier League conta attualmente 40 giocatori indisponibili: numero più basso rispetto gli altri campionati, ma comunque più alto rispetto alle medie stagionali. In Inghilterra, peraltro, ci sono anche più partite visto che le coppe nazionali sono addirittura due.

B. Maorano (Il Mattino)