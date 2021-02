ATTACCO – Insigne stringerà i denti per il match contro il Granada

In un periodo dove per Gattuso fare la formazione non è affatto semplice, tra infortuni e casi Covid-19, ieri per fortuna Lorenzo Insigne ha regalato un sorriso al tecnico degli azzurri. Il capitano ieri si è allenato con il gruppo, quando si temeva un affaticamento muscolare. Il ragazzo nativo di Frattamaggiore non è al massimo della condizione, ma stringerà i denti per la gara contro il Granada. Il resto dell’attacco sarà composto da Osimhen e Politano. Quest’ultimo parlerà con il tecnico alle ore 18,30 in conferenza stampa all’interno dello stadio “Los Carmenes”.

Fonte: CdS