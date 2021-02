Trombetti: “Il Napoli porta a casa i risultati quando gioca da provinciale. Su Gattuso…”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Guido Trombetti, ex rettore dell’Università Degli Studi Di Napoli Federico II: “Napoli provinciale? Vedo che il Napoli porta a casa il risultato quando gioca da provinciale. Quando il Napoli deve fare gioco, purtroppo non rende quanto può rendere. Questa è una squadra che ha buttato via un mare di punti. Mi è sembrato che essendo priva di giocatori di personalità, anche se tecnicamente dotati, l’unico modo che il Napoli per tenere la Champions è adottare il modulo adottato contro la Juventus. Io credo che per il punto in cui siamo ne abbiamo le tasche pieni di esperimenti. La squadra ha il dovere di difendere con equilibrio quella che è la posizione che occupa in questo momento. Nessuno ha nulla contro Gattuso. Facciamo tutti il tifo per lui, ma non possiamo foderarci gli occhi di prosciutto. Questo è un campionato bizzarro dove se il Napoli avesse racimolato qualche punto in più sarebbe in lotta per lo scudetto. Il Napoli ha giocato con 4 centrocampisti. Mi domando: se Politano deve fare il centrocampista perché l’ho comprato!? Ci è andata bene. È un peccato non sfondare in un campionato dove il Milan perde con lo Spezia e la Lazio perde con l’Inter. Ci sono tutte le possibilità perché il Napoli vada in Champions che l’obiettivo del Napoli. Poi Gattuso si desse una calmata, perché alcuni gesti che fa non sono da tecnico di grande squadra ”.