Per Gattuso arriva la “tegola” Lozano. Ecco quante gare dovrà saltare il messicano

Il timore su Hirving Lozano post-match contro la Juventus era fondato, tenerlo in campo, anche se gli slot non gli consentivano di farne, gli è costato caro al messicano. L’ex esterno del Psv Eindoven ha subito la distrazione di second grado al bicipite femorale destro, stop dalle 4/5 settimane. Non giocherà le due gare contro il Granada, a seguire l’Atalanta, Benevento, Sassuolo e il Bologna. L’auspicio è riaverlo tra la gara del “Meazza” contro il Milan, oppure all’Olimpico contro la Roma. Una tegola per Gattuso che deve fare a meno anche di Mertens in attacco. Insomma piove sul bagnato per il Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport