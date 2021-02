Palliggiano, giornalista: “Granada? Squadra con grandissime assenze”

Su Radio Marte, è intervenuto Davide Palliggiano, giornalista, ecco le sue parole: “Granada? Ho visto l’ultima gara contro l’Atletico Madrid ma non fa molto testo. Squadra con grandissime assenze, mancherà Soldado così come Luis Suarez. Ha buoni giocatori di tecnica sulle fasce, come Kenedy e Machis. Non vince da tempo, anche se ha messo in difficoltà il Barcellona in Copa del Rey. Ha buone individualità e collettivo ma accusa il fatto di aver giocato tantissime partite. Inevitabilmente qualcosa sta pagando. Ha recuperato Gonalons ed Herrera, il portiere non sta giocando benissimo in questo periodo”.