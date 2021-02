Oliva, giornalista: “Granada? Ha fatto soffrire Barcellona e Atletico Madrid”

Su Radio Marte, è intervenuto Ignasi Oliva, giornalista, ecco le sue parole: “Granada che gioca in maniera ultra difensiva, un po’ la sorella del Getafe in questo senso. Ha fatto soffrire le grandi del campionato spagnolo come Barcellona e Atletico Madrid. Non credo che con il Napoli cambieranno atteggiamento, anche perché arriva una squadra storica e importante in Europa. Nessuno ovviamente si aspetta una goleada ma è percepita come una gara importante per capire il livello di questo Granada“.