Mirko Calemme, giornalista: “Granada? C’è un momento difficile. Gioca bene. Ma subisce anche tanti gol”

A “Marte Sport Live”, Mirko Calemme, giornalista:

“Questo calcio post COVID-19 regala tante sorprese. Ma farei cambio volentieri con una Serie A chiusa già a febbraio. Però con i tifosi sugli spalti. Brutto che in Europa non ci sia pubblico. Ma ora ci tocca questo. Granada? Alterna la difesa a 4 e a 3. Non arriva bene alla gara. Sono tante gare che non vince. C’è un momento difficile. Gioca bene. Ma subisce anche tanti gol. Con il Napoli al 100%, avrebbe sofferto molto. Soprattutto arriva alla gara con tanti dubbi. Gonalons è in condizioni precarie. Si è pessimisti per il recupero di Soldado. Come il Napoli, anche loro hanno gli uomini contati. Insigne? Fosse nato in Spagna sarebbe portato in alto di peso, se canterano. Tirando di nuovo il rigore aveva tutto da perdere. Si è trattato di un gesto enorme“.

Fonte: Radio Marte